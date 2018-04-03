ВРУ відмовилася розглядати законопроекти про скасування е-декларацій для активістів

ВР відмовилася включити до порядку денного законопроекти № 8120 та № 8120-1, про відтермінування подачі е-декларацій для антикорупціонерів а також законопроекти № 8209 та № 8209-1 про скасування декларування цією категорією осіб. Про це повідомляє "Укрінформ".

Голова ВР Андрій Парубій тричі ставив на голосування включення до порядку денного цих законопроектів, але депутати не підтримали таку пропозицію.

Пізніше голова фракції БПП Артур Герасимов заявив, що фракція проти включення до порядку денного пакетом цих 4-х законопроектів.

Останньою пропозицією спікер поставив окремо на голосування спочатку законопроекти № 8120 депутата Сергія Лещенка щодо відтермінування на рік е-декларування та № 8120-1 голови фракції БПП щодо відтермінування подачі е-декларацій до 1 липня, але ця пропозиція не дістала необхідної підтримки депутатів.

Після цього Парубій поставив на голосування включення до порядку денного вівторка законопроектів № 8209 та № 8209-1 за підписами більшості керівників парламентських фракцій, якими пропонувалося скасувати е-декларування для представників громадських організацій. Ця пропозиція також не була підтримана сесійною залою.

Нагадаємо, у порядку денному передбачалося, що депутати розглянуть включення до порядку денного та прийняття рішення щодо законопроекту № 8120 народного депутата Сергія Лещенко, яким пропонується відкласти на рік подачу е-декларацій представниками антикорупційних громадських організацій. У законопроекті № 8120-1, ініційованому головою фракції БПП Артуром Герасимовим, пропонується відкласти таке декларування для активістів лише на наступні 3 місяці.

Законопроектами №8209, внесеним народними депутатами фракції "Батьківщина", та №8209-1, ініціатором якого є, зокрема, Голова ВР Андрій Парубій, пропонується звільнити від подання декларацій антикорупційних громадських активістів. Окрім того, пропонується звільнити їх від юридичної відповідальності за неподання декларацій.