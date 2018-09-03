Армія США отримала від України 3D радар

Згідно з інформацією сайту ImportGenius, який відстежує діяльність з імпорту та експорту на судноплавних доках, Управління контрактами міністерства оборони США отримало від України 3D-мобільну радарну систему протиракетної оборони.
Про це повідомляє портал Defense Blog.
"Управління контрактами міністерства оборони США отримало від України радіолокаційну станцію 3D для протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відправником вантажу було державне підприємство "Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма "ПРОГРЕС"".
Сама радіолокаційна станція типу 36Д6М1-1 призначена для виявлення, розпізнавання та супроводження повітряних цілей на середніх і малих висотах в умовах інтенсивного застосування противником активних та пасивних завад.
Станція також здатна з високою ефективністю виявляти цілі, що летять на великих висотах, і може використовуватися як автономно, так і у складі автоматизованих систем управління ППО/ВПС.
Нагадаємо, США передали Україні контрбатарейні радари.