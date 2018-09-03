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Безвізом уже скористалися майже 1,3 млн українців

3 вересня, 2018 - 17:11
Фото з архіву "Дня"

За час дії безвізового режиму з Євросоюзом  ним скористалися 1 мільйон 290 тисяч українців.

Про це повідомляє президент Петро Порошенко у Twitter.

"Від початку дії безвізу країни ЄС відвідали вже 1 мільйон 290 тисяч наших громадян. Це – очевидний приклад того, що безвізовий режим з ЄС успішно працює", – вважає глава держави.

Джерело: День

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