Безвізом уже скористалися майже 1,3 млн українців

За час дії безвізового режиму з Євросоюзом ним скористалися 1 мільйон 290 тисяч українців.

Про це повідомляє президент Петро Порошенко у Twitter.

"Від початку дії безвізу країни ЄС відвідали вже 1 мільйон 290 тисяч наших громадян. Це – очевидний приклад того, що безвізовий режим з ЄС успішно працює", – вважає глава держави.

Від початку дії безвізу країни ЄС відвідали вже 1 мільйон 290 тисяч наших громадян. Це – очевидний приклади того, що безвізовий режим з ЄС успішно працює.

Рейс з Києва до Берліна, який запустив сьогодні @Ryanair, - один із 12 маршрутів, які здійснюватиме авіакомпанія#Безвіз pic.twitter.com/PWf8bcwnkp

— Петро Порошенко (@poroshenko) September 3, 2018