Британія не піде на компроміс з ЄС у питаннях Brexit, - Мей

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що не піде на компроміс з ЄС у питаннях виходу з союзу на шкоду британським інтересам.

Про це вона написала у статті для газети The Sunday Telegraph.

"Мене не змусять піти на компроміси за угодою в Чекерсі, які не відповідають нашим національним інтересам", - йдеться у статті.

написаній Т.Мей для газети The Sunday Teleraph.

Вона зазначила у статті, що "наступні місяці стануть критичними для визначення майбутнього країни".

При цьому прем'єр наголосила, що не піде на проведення в країні другого референдуму з питань членства країни в ЄС.

"Ставити те саме питання знову і знову буде страшною зрадою щодо нашої демократії", - сказала глава британського кабінету міністрів.

У липні в передмісті Лондона Чекерсі міністри кабінету виробили угоду, в якій визначено умови виходу країни з ЄС .

Вихід Великої Британії має відбутися в березні 2019 року, умови слід узгодити на переговорах з Євросоюзом.