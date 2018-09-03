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Британія не піде на компроміс з ЄС у питаннях Brexit, - Мей

3 вересня, 2018 - 13:29
Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що не піде на компроміс з ЄС у питаннях виходу з союзу на шкоду британським інтересам.

Про це вона написала у статті для газети The Sunday Telegraph.

"Мене не змусять піти на компроміси за угодою в Чекерсі, які не відповідають нашим національним інтересам", - йдеться у статті.

написаній Т.Мей для газети The Sunday Teleraph.

Вона зазначила у статті, що "наступні місяці стануть критичними для визначення майбутнього країни".

При цьому прем'єр наголосила, що не піде на проведення в країні другого референдуму з питань членства країни в ЄС.

"Ставити те саме питання знову і знову буде страшною зрадою щодо нашої демократії", - сказала глава британського кабінету міністрів.

У липні в передмісті Лондона Чекерсі міністри кабінету виробили угоду, в якій визначено умови виходу країни з ЄС .

Вихід Великої Британії має відбутися в березні 2019 року, умови слід узгодити на переговорах з Євросоюзом.

Джерело: День

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