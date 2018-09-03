Британські вчені навчили штучний інтелект прогнозувати рак

Вчені використали штучний інтелект для прогнозування розвитку ракових захворювань. Це може допомогти лікарям у розробці ефективного лікування для кожного пацієнта.

Про це повідомляє Times Now.

Група вчених під керівництвом Інституту ракових досліджень Лондона та Единбурзького університету, розробила нову техніку, відому як "револьвер". Вона допомагає виявити закономірності мутації в ДНК під час ракових захворювань та використати цю інформацію для прогнозування майбутніх генетичних змін.

Дослідники зауважують, що дуже мінлива природа пухлин є однією з найбільших проблем у лікуванні раку. Якщо лікарі зможуть передбачити, як розвиватиметься пухлина, вони зможуть втручатися у процес раніше. Це дозволить зупинити розвиток раку та збільшить шанси на виживання пацієнта.

Команда також виявила зв'язок між певними послідовностями повторних мутацій пухлини та результатами виживання. Це говорить про те, що закономірності мутацій ДНК можна використати як індикатор прогнозу, що допомагає сформувати майбутнє лікування.

Під час дослідження вчені використали 768 зразків пухлин 178 пацієнтів, які хворі на рак легенів, молочної залози, нирок та кишківника.

"Ми розробили потужний інструмент штучного інтелекту, який може спрогнозувати розвиток пухлин на основі певних видів мутації, які досі залишаються прихованими у складних наборах даних", - заявив Доктор Андреа Сотторіва, керівник групи з еволюційної геноміки та моделювання в Інституті ракових досліджень Лондона. "За допомогою цього інструменту ми сподіваємось усунути основний "козир" раку - його непередбачуваність", - вважає вчений.

"Якщо ми зможемо спрогнозувати, як розвиватиметься пухлина, можна змінювати лікування ще до виникнення стійкості до препаратів, і таким чином бути на крок попереду від раку", - додав Професор цього ж інститута Пол Воркмен.

З новим підходом можна розробляти індивідуальне лікування на більш ранній стадії раку. При цьому буде можливість адаптувати його до особливостей кожної окремої пухлини та прогнозувати, як така пухлина буде виглядати в майбутньому.