День в ООС: Бойовики продовжують порушувати "шкільне перемир’я"

Протягом дня понеділка, з 7:00 до 18:00 бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, внаслідок чого ніхто з військовослужбовців Збройних сил України не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

"Противник вів прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Озброєння, заборонене мінськими домовленостями, ворог не застосовував", - йдеться у звіті.

Протягом дня українські позиції було обстріляно в районах населених пунктів Кримське, Шуми і Водяне.

"У разі загрози життю військовослужбовців командири ухвалювали рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил під час обстрілу не допущено. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - зазначено в повідомленні.