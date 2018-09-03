До Дня міста в Луцьку відбудеться безкоштовна тематична екскурсія

У суботу, 8 вересня, відбудеться безкоштовна тематична екскурсія "Луцьк у палітрі культур: від минулого до сьогодення" в межах фестивалю "Палітра культур" до Дня міста.

Про це повідомив КП "Центр туристичної інформації та послуг" на сторінці в Facebook.

"Завітавши на історичну прогулянку, ви дізнаєтеся більше про народності, що мешкали у Луцьку ще з часів Середньовіччя. Їхня роль у формуванні образу Луцька, сюжети повсякденної історії, знані й маловідомі події з минувшини міської полікультурності – про це та більше почуєте від історика, в.о. директора Центру туристичної інформації та послуг Оксани Штанько", - йдеться в дописі.

Розпочнеться мандрівка о 17.30 від Центру туристичної інформації та послуг на вулиці Сенаторки Левчанівської, 2.