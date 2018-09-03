Гарвардські вчені винайшли метод друку звуковими хвилями

Дослідники Гарвардського університету розробили новий метод друку, який використовує звукові хвилі для створення крапель з рідин.

Про це йдеться на сайті університету.

Для промислового друку використовуються не лише тверді і порошкоподібні речовини, але і рідини, проте для їх використання вони повинні мати певний рівень в'язкості, інакше сопло принтера просто не зможе нормально працювати.

Новий спосіб заснований на методі крапельного друку, який вже досить тривалий час використовується в мікробіологічних лабораторіях. Вчені стверджують, що їх спосіб є набагато більш перспективним, ніж існуючий струменевий і електродинамічний друк.

"У своїй роботі ми використовували особливий акустичний резонатор з вбудованим в нього соплом принтера. Завдяки цьому резонатору створюється стояча звукова хвиля, що впливає на краплі чорнила. Змінюючи частоту звукової хвилі, можна змінювати і розмір крапель для друку. Виходить, що ми можемо використовувати рідину з абсолютно будь-якою в'язкістю аж до рідкого металу".