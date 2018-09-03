Джона Маккейна поховали з військовими почестями на цвинтарі академії ВМС США в Аннаполісі

Американського сенатора Джона Маккейна поховали з військовими почестями на цвинтарі Військово-морської академії США в Аннаполісі, штат Меріленд.

Церемонія була приватною, повідомляє Радіо Свобода.

Як відомо, під час війни у В’єтнамі майбутній сенатор потрапив у полон.

​Як повідомлялося, Маккейн помер у віці 81 року 25 серпня – наступного дня після того, як його родина оголосила, що сенатор відмовився від лікування пухлини мозку, виявленої в нього у 2017 році.

Церемонії вшанування Маккейна відбувалися впродовж тижня. Зокрема, перед похованням труна з тілом законодавця була розміщена під куполом Ротонди вашингтонського Капітолію – у «серці» американського парламенту. За всю історію така честь випадала лише 30 найвидатнішим діячам США. Маккейн став 13-м за рахунком сенатором, удостоєним цієї посмертної почесті.

Під час церемоній із промовами виступали, зокрема, колишні президенти США Джордж Буш-молодший та Барак Обама. Чинного очільника держави Дональда Трампа не запросили на поховання.