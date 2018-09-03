Фільм "Міф" про Сліпака виграв нагороду кінофестивалю в Португалії

Український фільм "Міф" про історію життя оперного співака та добровольця Василя Сліпака здобув одну з головних нагород на фестивалі в Португалії

Про це повідомляє посольство України в Португалії. "2 вересня 2018 року в м.Лісабон за участі кінорежисера Івана Ясного відбувся показ документального фільму "Міф" - стрічки про життя та героїзм патріота України Василя Сліпака; фільму, який вчора виграв одну з головних нагород Festival de Cinema da Figueira da Foz, Portugal", - йдеться у повідомленні. Нагороду особисто отримав режисер стрічки Іван Ясній.

Нагадаємо, український фільм вперше дістав премію Венеційського кінофестивалю.