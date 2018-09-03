Фільм "Міф" про Сліпака виграв нагороду кінофестивалю в Португалії

3 вересня, 2018 - 11:08
Український фільм "Міф" про історію життя оперного співака та добровольця Василя Сліпака здобув одну з головних нагород на фестивалі в Португалії
Про це повідомляє посольство України в Португалії.
"2 вересня 2018 року в м.Лісабон за участі кінорежисера Івана Ясного відбувся показ документального фільму "Міф" - стрічки про життя та героїзм патріота України Василя Сліпака; фільму, який вчора виграв одну з головних нагород Festival de Cinema da Figueira da Foz, Portugal", - йдеться у повідомленні.
Нагороду особисто отримав режисер стрічки Іван Ясній.
Нагадаємо, український фільм вперше дістав премію Венеційського кінофестивалю.
Джерело: День