Кожен 18-й біженець гине на шляху до Європи, - ООН

Смертність біженців в 2018 році, які тікають до Європи від військових конфліктів і соціально-економічних проблем у своїх країнах значно зросла. Про це йдеться в доповіді Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Фахівці заявляють, що найнебезпечнішим маршрутом прямування до Європи залишився центральний середземноморський маршрут, що йде від берегів Лівії до Сицилії і континентальній Італії. На цьому маршруті з початку 2018 року загинули 1,1 тис. біженців. Це означає, що в морі загинув кожен 18-й біженець. Наприклад, за аналогічний період минулого року, гинув тільки кожен 42-й переселенець.

Основною причиною збільшення смертності, стало зниження числа організацій, що займалися порятунків біженців. За минулий рік неурядовими організаціями було врятовано 39 тис. мігрантів та біженців, але число цих організацій в цьому році значно скоротилася. Якщо в минулому році порятунком у прибережній зоні було зайнято 8 організацій, то в цьому році їх кількість становить лише 2.

Також смертність зросла і на західному середземноморському маршруті, де з початку року по липень місяць загинуло 318 чоловік. За цей же період в минулому році на цьому маршруті загинуло 113 осіб.

Нагадаємо, Італія закликала країни ЄС відкрити порти для прийому врятованих мігрантів.