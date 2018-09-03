Китай обіцяє Африці інвестиції на $60 млрд

Китай має намір інвестувати в країни Африки 60 млрд доларів.

Про це заявив у понеділок, 3 вересня, голова КНР Сі Цзіньпін, виступаючи в Пекіні на церемонії відкриття Форуму співпраці Китаю і Африки (FOCAC-2018), повідомляє Deutsche Welle.

За словами китайського лідера, щонайменше 10 млрд доларів будуть виділені вже в найближчі три роки. Йдеться про міжурядову допомогу, інвестиції, капіталовкладення і кредити. Зокрема, передбачено, що 15 млрд доларів із загальної суми буде виділено в якості допомоги та безвідсоткових кредитів.

Голова КНР повідомив також, що Пекін має намір надати країнам Африки додатково 1 млрд юанів (приблизно 146 млн доларів) в якості матеріальної допомоги для розвитку сільського господарства на континенті. Крім того, в Африку будуть спрямовані 500 висококваліфікованих китайських фахівців у сфері сільського господарства для розвитку агросектору.

У дводенному форумі в Пекіні беруть участь лідери багатьох африканських держав. Виступаючи за кілька годин до початку його роботи на зустрічі з провідними африканськими політиками і бізнесменами, Сі Цзіньпін підкреслив, що китайські інвестиції в Африку не пов'язані з будь-якими політичними умовами і зобов'язаннями.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Китай активно постачає КНДР підсанкційні товари.