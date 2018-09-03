Лідер Аграрної партії зробив заяву щодо спроби захоплення політсили людьми Медведчука

Політтехнолог Медведчука Володимир Грановський спільно з корупціонерами з уряду та колишнього штабу Тимошенко – Михайлом Поживановим, Олегом Корбаном та Володимиром Шандрою почали спробу захоплення влади в Аграрній партії.

Про це йдеться в заяві, зробленій лідером Аграрної парті України Віталієм Скоциком, передає прес-служба Аграрної партії.

«Грановский (політтехнолог Медведчука) особисто пропонував мені домовитися покласти партію під проросійські сили. Після того як я відмовився, вони з корупціонерами з уряду та колишнього штабу Тимошенко (Поживанов, Корбан, Шандра) почали спробу захоплення влади в партії», - йдеться в заяві.

За словами лідера Аграрної партії учасники змови, підбурювали осередки, спробували створити негативний імідж Голові Партії, підбурювали голів обласних організацій, використовуючи майданчик консультативно-дорадчого органу Партії - Ради голів, яка не має повноважень з управління діяльністю Партією. Спробували зробити з неї центр прийняття загальнопартійних рішень всупереч Статуту.

«Потім пішли ще далі і, щоб відрізати мене від оперативного управління Партією - ініціювали призначення на посаду в.о. Керівника Центрального апарату свого ставленика. Зараз йдуть спроби скупити голів обласних осередків за гроші, ймовірно, російського походження, про що будуть подані відповідні заяви до правоохоронних органів. Всі ці дії ведуться задля однієї мети - спроби зміни Голови Партії», - каже Віталій Скоцик

Проаналізувавши всі звернення, які надійшли від партійців з вимогами очистити партію від прорісійських сил в Аграрній партії вирішили: призупинити повноваження одіозних заступників та провести засідання Політради 13.09.2018 року.