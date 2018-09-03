Могеріні наступного року залишить посаду головного дипломата ЄС

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні дала зрозуміти, що не планує продовжувати роботу на посаді після завершення свого терміну наступного року.

Про це передає AFP.

Могеріні у понеділок на зустрічі послів ЄС заявила, що вона буде наполегливо працювати протягом року, щоб "залишити дім в порядку для свого наступника".

"Ми маємо багато зробити цього року. Перш за все, щоб зберегти те, чого ми досягли…Ми маємо завершити роботу і залишити її тому, хто матиме честь, задоволення, робити цю роботу після мене з наступного року, в повному порядку", - сказала Могеріні.