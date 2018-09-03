На КПВВ "Чаплинка" у повітрі виявили токсичні викиди, - прикордонники

Прикордонники Херсонського загону зафіксували перевищення вмісту хімічних речовин у повітрі.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян у Facebook.

"Сьогодні, близько 15 години, під час вимірювання хімічного складу повітря прикордонники Херсонського загону виявили наявність хімічних речовин в повітрі", - написав він.

Слободян додав, що прилади показали перевищення вмісту токсичних промислових речовин.

На питання "Української правди", де саме це сталося, він уточнив, що на КПВВ "Чаплинка" Херсонської області.

"На даний момент проінформовано місцеві органи самоврядування, ДСНС та інші правоохоронні органи. Внесено зміни в організацію служби прикордонних нарядів, прикордонники в межах компетенції продовжують відстежувати обстановку", - підсумував речник Держприкордонслужби.