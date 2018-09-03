На Львівщині відбулася офіційна церемонія відкриття міжнародних військових навчань (фото)

Сьогодні, 3 вересня, на Яворівському полігоні, що на Львівщині, відбулася офіційна церемонія відкриття багатонаціональних українсько-американських командно-штабних навчань із залученням військ «Rapid Trident – 2018».

Цьогорічні навчання будуть одними із наймасштабніших.

Загалом у «Rapid Trident – 2018» беруть участь підрозділи 10 країн-членів НАТО та 4 країни-партнерів НАТО. Це Україна, США, Велика Британія, Болгарія, Азербайджан, Грузія, Данія, Канада, Молдова, Польща, Туреччина, Румунія, Німеччина, Литва.

Крім того, у цьогорічних навчаннях візьмуть участь військовослужбовці багатонаціональної литовсько-польсько-української бригади ім. гетьмана Костянтина Острозького.

В навчаннях візьмуть участь 2200 військовослужбовці. Найбільший контингент серед них буде український. Наступними за чисельністю будуть американські військові.

Варто зазначити, що цього року в навчаннях будуть задіяні не лише ЗСУ, а й інші військові формування України – Нацгвардія, Державна прикордонна служба та Управління державної охорони. Також буде залучено понад 350 одиниць техніки.

Триватиме «Rapid Trident – 2018» два тижні, до 15 вересня, і складатиметься із двох фаз – командно-штабної та польової. За цей час українські військові та їх колеги з країн-партнерів відпрацюють низку завдань бойового, логістичного та гуманітарного характеру.

«Ці навчання - це унікальна можливість для всіх командирів перевірити боєздатність своїх підрозділів, відпрацювати тактику дій спільно на одній території. Це дуже велика можливість для країн-союзників та партнерів попрацювати з українською стороною, передавати досвід і вчитися самим», - розповів керівник навчань з американського боку полковник Тім Клівленд.

Павло ПАЛАМАРЧУК, "День", Львів