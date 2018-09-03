На Венеційському кінофестивалі виступили на підтримку Сенцова

Російський режисер-документаліст Віктор Косаківський на Венеційському кінофестивалі 1 вересня виступив на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який тримає голодування у російській колонії.

Про це повідомляє кампанія LetMyPeopleGo на офіційній сторінці у Facebook.

Косаківський прийшов на прес-конференцію з нагоди прем'єри його фільму «Акварелла» у футболці з цифрами «111» – стільки днів тримає голодування Сенцов. За словами режисера, це не політичний жест, а прагнення нагадати про долю колеги.

Косаківський висловив сподівання, що російська влада звільнить із в’язниці Сенцова з гуманітарних міркувань.