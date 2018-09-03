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Омелян: Мінінфраструктури створить "дочок" великих авіакомпаній в Україні

3 вересня, 2018 - 16:54
Фото Руслана КАНЮКИ, “День”

Міністерство інфраструктури України веде переговори з великими авіакомпаніями про створення в країні їх дочірніх компаній.

Про це повідомив журналістам міністр інфраструктури Володимир Омелян в аеропорту Бориспіль у понеділок, 3 вересня, передає Інтерфакс-Україна.

Він уточнив, що, відповідно до закону, для виконання внутрішніх рейсів в Україні авіакомпанія повинна мати мінімум 51% акцію в країні.

Омелян вважає ринок авіаперевезень в Україні перспективним і активно розвиваються.

Відзначимо, що сьогодні ірландський лоукостер Ryanair, найбільший європейський бюджетний авіаперевізник, запустив з аеропорту Бориспіль перший рейс за маршрутом Берлін - Київ - Берлін (Шенефельд).

Джерело: Інтерфакс-Україна

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