ООН закликає допомогти з фінансуванням агентства з питань біженців з Палестини

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав допомогти з фінансуванням Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям після того, як США вирішили припинити платити внески в організацію.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Нагадаємо, США відмовилися фінансувати агентство ООН з питань біженців з Палестини.

Держдепартамент уточнив, що протягом багатьох років агентство знаходиться в кризовому стані. Через це з'явилося "стрімко збільшується" число палестинців, яким потрібна допомога агентства, зазначила Нойерт.

Сполучені Штати будуть активізувати діалог з Організацією Об'єднаних Націй та іншими зацікавленими сторонами про нові моделі і нові підходи щодо врегулювання проблеми палестинців, йдеться в заяві.

Внесок Сполучених Штатів становив близько 350 мільйонів доларів на рік. Це третина всього бюджету відомства.

Про те, що США мають намір відмовитися від фінансової підтримки Близькосхідного агентства ООН стало відомо напередодні. У Вашингтоні рішення пояснюють небажанням палестинців вести мирні переговори з Ізраїлем і заворушеннями в секторі Газа, який перебуває під контролем угруповання ХАМАС.