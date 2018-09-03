Особовий склад та авіація Повітряних Сил ЗСУ беруть участь у міжнародному авіапоказі у Чехії

Військова авіація Повітряних Сил Збройних Сил України бере участь у 25 Чеському міжнародному авіаційному показі "CIAF — 2018"(м. Градець Кралове, Чеська Республіка).

Українську делегацію очолює заступник командувача з логістики — начальник логістики Командування Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-майор Віктор Кириченко.

Про це повідомляє прес-центр Командування Повітряних Сил Збройних Сил України на офіційному сайті Міністерства оборони.

Метою участі української делегації у зазначеному заході, є презентація авіаційної техніки Збройних Сил України та демонстрація її можливостей у повітрі та наземному показі, підтримання іміджу Збройних Сил України на міжнародному рівні, обмін досвідом із льотними екіпажами інших країн, обговорення з учасниками заходу взаємовигідних напрямів двостороннього військового співробітництва.

У авіаційному показі візьме участь особовий склад та авіаційна техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, яка представлена літаками (Су-27, Су-27УБ та військово-транспортним літаком Іл-76МД).

Під час проведення авіаційного показу військові льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України виконають на літаку Су-27 тренувальний та демонстраційний польоти, проведуть статичні наземні покази зазначеної авіаційної техніки відповідно до програми проведення заходу.

Окрім того, українська делегація планує вивчити досвід іноземних льотних екіпажів щодо їх підготовки та застосування родів авіації в сучасних умовах, обговорити з учасниками авіаційного показу перспективні напрями двостороннього військового співробітництва, зокрема щодо питань підготовки військ, проведення ремонту та модернізації авіаційної техніки.