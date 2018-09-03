Острозька академія підтримує Олега Сенцова

Братство спудеїв Національного університету “Острозька академія” долучилося до глобальної акції на підтримку українського політв'язня Олега Сенцова, який уже голодує понад 100 днів.

“Ми закликаємо студентів, викладачів, співробітників Острозької академії та усіх небайдужих підписати петицію до адміністрації президента США, яка зареєстрована 9 серпня на сайті петицій. Для того, щоб Білий дім зробив офіційну заяву з цього приводу, документ повинні підписати 100 тисяч осіб до 8 вересня. Вимагаємо негайного звільнення Олега Сенцова та інших українських політв'язнів у Росії!”, — йдеться на сайті Братства спудеїв.

Для того щоб підписати петицію, усі охочі мають перейти за відповідним посиланням або зчитати QR-код, які розміщені на сайті Братства спудеїв Острозької академії.

Олексій КОСТЮЧЕНКО, Острог