Парубій озвучив головні законопроекти осені

Цієї осені Верховна Рада України має розглянути низку важливих питань, зокрема нацбезпеки, оновлення складу Центральної виборчої комісії та прийняття Виборчого кодексу. Про це під час засідання Погоджувальної ради парламенту заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає УНН.

"Я хотів би викласти загалом плани на осінь. Щоб ми правильно могли формувати кожен пленарний тиждень, важливо бачити загальний план і загальні завдання, які є на осінь… Найважливішим для нас залишається питання національної безпеки… Це передбачає імплементацію і прийняття ряду законів. Серед них - закони про СБУ, про розвідувальні органи, про державне оборонне замовлення і закон про окремий парламентський комітет, який би здійснював парламентський контроль над сектором безпеки і розвідувальними органами. Питанням в безпеці є інформаційна безпека, і я проговорив з головою комітету, щоб були підготовлені пропозиції щодо інформаційної безпеки. За це літо, я можу стверджувати, внутрішній інформпростір зазнав атак, в тому числі і з боку тих людей, які відверто працюють на країну-агресора", - розповів Парубій.

Крім того, серед планів цієї осені, за словами спікера парламенту, є прийняття Держбюджету на 2019 рік, зміни до Виборчого кодексу та формування складу ЦВК.

"Також, я переконаний, цієї осені на сесії ми повинні розглянути закон про мову… Є питання законів, необхідних для виконання угоди про асоціацію з ЄС... Також блок економічних законів", - додав Парубій.

Нагадаємо, Голова ВРУ спростував чутки про перенесення дати виборів президента.