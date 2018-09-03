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Порошенко ініціює зміни в Конституцію щодо Криму

3 вересня, 2018 - 21:51
Фото з архіву "Дня"

Після прийняття змін до Конституції України щодо зовнішнього курсу держави буде розроблення змін по Автономній Республіці Крим.

Про це сьогодні на зустрічі з керівництвом Верховної ради, уряду і представниками парламентських фракцій повідомив президент України Петро Порошенко, передає РБК Україна.

Президент підкреслив, що найближчим часом буде скликано Конституційну комісію у зв'язку з майбутніми змінами по АР Крим, так як вони передбачають зміни в інші розділи Конституції. Президент запросив представників усіх фракцій ще на етапі підготовки взяти участь у роботі Конституційної комісій і внести свої пропозиції щодо Криму.

За словами Порошенка, партнери України з числа кримських татар активно беруть участь в розробці змін.

Нагадаємо, що Порошенко направить РФ документи про припинення дії договору про дружбу до 30 вересня.

Джерело: РБК-Україна

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