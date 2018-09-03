Порошенко направить РФ документи про припинення дії договору про дружбу до 30 вересня

Президент України Петро Порошенко має намір до 30 вересня надіслати повідомлення РФ про непродовження дії договору про дружбу.

Про це він сказав на зустрічі з лідерами парламентських фракцій увечері, повідомляє Укрінформ.

“Я планую найближчим часом з цього приводу, після внесення пропозицій Міністерством закордонних справ, провести засідання Ради національної безпеки та оборони і в термін до 30 вересня спрямувати за своїм підписом повідомлення Російській Федерації про непродовження дії зазначеного договору”, - сказав Порошенко.

Він пояснив, рішення про непродовження дії договору про дружбу з РФ є виключно компетенцією Президента України. “Це не потребує голосування у парламенті, але я хотів би провести з цього приводу відповідні консультації, таким чином врахувати позицію, думку парламенту і розпочинати підготовку відповідного рішення Ради національної безпеки та оборони”, - додав глава держави.