Порошенко пропонує перейменувати вулицю Кудрі в Києві на честь Маккейна

Президент України Петро Порошенко пропонує Київській міській раді перейменувати столичну вулицю Івана Кудрі (Печерський район) на честь сенатора США Джона Маккейна, повідомила представник президента в парламенті Ірина Луценко.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Президент України звертається і просить підтримати всі фракції парламенту у зверненні до Київської міської поради про перейменування вулиці Івана Кудрі - терориста, чекіста, оперативника, який діяв проти українського національного визвольного руху, - на честь сенатора Джона Маккейна", - сказала І.Луценко на засіданні погоджувальної ради Верховної Ради в понеділок.

Нагадаємо, жителі Києва пропонують надати одній із вулиць столиці ім'я американського сенатора Джона Маккейна.