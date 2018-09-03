Порошенко призначив послом в Греції Шутенка

Президент Петро Порошенко призначив послом України в Греції Сергія Шутенка.

Про це йдеться в указі №267 від 3 вересня, повідомляє прес-служба голови держави.

До цього тимчасовим повіреним - радником посольства в Греції працювала Наталія Косенко.

Шутенко раніше обіймав посаду генерального консула в Салоніках (Греція).

Варто зазначити, що посла України в Греції не було з кінця 2016 року, коли Порошенко звільнив Володимира Шкурова. Інтереси України представляла радник посольства Наталія Косенко.

Сергій Шутенко народився в 1968 році. Є кар'єрним дипломатом, в структурі МЗС працює з 1995 року.

За кордоном працював в Бельгії (місія України при НАТО) і Греції (генеральне консульство україни в Салоніках).