Порошенко виступить на засіданні Генасамблеї ООН наприкінці вересня

Президент України Петро Порошенко заявив про свій намір виступити на засіданні Генеральної асамблеї ООН наприкінці вересня, де розповість про своє бачення стратегії розвитку ООН.

"Я як президент України рівно через три тижні їду на засідання Генеральної асамблеї ООН, і буду представляти у своєму виступі Україну, аналіз поточної ситуації, стратегію розвитку та бачення змін ролі, функцій і місця ООН", - розповів президент під час дискусійного клубу в ліцеї "Наукова зміна" в понеділок у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

Раніше постійний представник України при ООН Володимир Єльченко повідомив, що П.Порошенко виступить на засіданні Генеральної асамблеї ООН 26 вересня.

"Готується і планується візит президента на Генеральну асамблею ООН. Вона на сьогоднішній день має умовні тимчасові рамки з 24 до 27 вересня. Це все ще буде підтверджуватися. 26-го у нього буде виступ на Генасамблеї, одразу ж після обідньої перерви", - сказав він під час прес-клубу XIII наради керівників закордонних дипломатичних установ України.