Порошенко зустрінеться з Курцом щодо відносин України та ЄС

Президент України Петро Порошенко у вівторок, 4 вересня, проведе зустріч із федеральним канцлером Австрії Себастьяном Курцом у рамках його робочого візиту в Україну.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Домовленості про візит досягнуто за результатами телефонної розмови президента України з федеральним канцлером, що відбулася 22 серпня, зазначили в прес-службі.

"Під час зустрічі будуть обговорені актуальні питання двосторонніх відносин і пріоритети розвитку відносин між Україною та ЄС, з огляду на нинішнє головування Австрії в Раді ЄС, в тому числі питання єдності санкційної політики Євросоюзу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Курц закликав сторони дотримуватись "шкільного перемир’я" на Донбасі.