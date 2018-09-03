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Порошенко зустрінеться з Курцом щодо відносин України та ЄС

3 вересня, 2018 - 15:31
Фото: president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко у вівторок, 4 вересня, проведе зустріч із федеральним канцлером Австрії Себастьяном Курцом у рамках його робочого візиту в Україну.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Домовленості про візит досягнуто за результатами телефонної розмови президента України з федеральним канцлером, що відбулася 22 серпня, зазначили в прес-службі.

"Під час зустрічі будуть обговорені актуальні питання двосторонніх відносин і пріоритети розвитку відносин між Україною та ЄС, з огляду на нинішнє головування Австрії в Раді ЄС, в тому числі питання єдності санкційної політики Євросоюзу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Курц закликав сторони дотримуватись "шкільного перемир’я" на Донбасі.

Джерело: День

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