Прем'єр Іспанії запропонував провести в Каталонії референдум щодо більшої автономії

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес запропонував провести в Каталонії референдум щодо більшої автономії регіону, проте виключив будь-яке голосування щодо "незалежності".

Про це повідомляє AFP.

"У понеділок прем'єр-міністр Іспанії запропонував провести референдум в Каталонії щодо більшої автономії для заможного регіону. Проте виключив голосування щодо "незалежності", як цього вимагають каталонські лідери", - заявив він на радіо Cadena Ser.

Однак Санчес не назвав конкретної дати, коли такий референдум може бути проведений.

Як повідомляє AFP, Каталонія отримала автономію згідно з іспанською Конституцією ще у 1978 році.

У 2006 році каталонська автономія навіть була розширена в питаннях, які посилили економічний стан регіону.

Проте у 2010 році Конституційний суд Іспанії скасував кілька статей в документі про автономію регіону.

Саме це рішення й спровокувало значне збільшення підтримки за "незалежність" Каталонії, де проживає близько 7,5 мільйона людей, і чия економіка відповідає за майже одну п'яту частину іспанської.

Зазначається, що уряд меншості Санчеса сильно залежить від підтримки партій, які пов'язані з каталонськими сепаратистами, для ухвалення законів, і саме тому прем'єр відмовився від жорсткої лінії поведінки щодо них, на відміну від його консервативного попередника.