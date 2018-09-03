Проект змін до Конституції щодо курсу України в НАТО та ЄС зареєстровано у ВР

Президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді проект змін до Конституції щодо прагнення інтеграції України до НАТО і Європейського Союзу, повідомила представниця президента України у Верховній Раді Ірина Луценко (фракція "Блок Петра Порошенка").

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні президент України зареєстрував зміни до Конституції України щодо закріплення європейського, євроатлантичного напряму розвитку України, - повідомила вона на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, депутатських груп і комітетів Верховної Ради в понеділок.

Вона пояснила, що будуть внесені зміни до статей 85, 102, 116, згідно з якими передбачено відповідальність Верховної Ради, президента і Кабінету Міністрів України щодо закріплення європейського і євроатлантичного напрямів.

Крім того, за словами І.Луценка, будуть внесені зміни до преамбули Основного закону.

"Запропоновано також виключити положення, що передбачає використання військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань на умовах оренди відповідно до міжнародних договорів. Мається на увазі перебування Чорноморського флоту Росії на території Кримського півострова, який є українським", - повідомила представниця президента.