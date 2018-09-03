Путін мріє зруйнувати ЄС, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю шведському телеканалу SVT розповів про своє ставлення до Володимира Путіна. Глава держави зізнався, що поважає його як лідера, проте вважає, що він мріє про розвал ЄС.

“Я поважаю Володимира Путіна, і я є одним з тих, хто вважає, що ми повинні разом з Росією вибудувати нову архітектуру безпеки — ми потребуємо подібної дискусії разом з Росією. Але мрія Володимира Путіна — демонтаж Євросоюзу”, — розповів президент Франції.

Відповідаючи на питання про можливість виходу Швеції з ЄС, Макрон підкреслив, що не бачить майбутнього цієї країни поза європейською системою цінностей. Ведуча програми розповіла президенту Франції про інцидент на шведському радіо, коли лідеру демократичної партії країни запропонували зробити вибір між Володимиром Путіним і Макроном. Політик відмовився назвати політика, якого він би вибрав в якості орієнтира.

“Я вважаю, що це говорить багато про що. Це означає, що цей лідер не знає, в якому порядку повинні йти цінності і політичні інтереси. Це говорить про те, що ця людина не може провести відмінність між такою країною як Франція, — країною, що поважає права людини, членом ЄС, — і, з іншою країною, лідером країни, не настільки розвиненої в питанні прав людини. Його країна (Росія) не може стати зразком для Швеції”, — сказав Макрон.

Нагадаємо, Німеччина не поспішає підтримати ініціативу Макрона щодо єдиного бюджету ЄС.