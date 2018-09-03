РФ хоче відновити подачу води до Криму з Дніпра, - Чубаров

Російська окупаційна влада в анексованому Криму хоче поновити подачу води до півострова з Дніпра, прикриваючись екологічною катастрофою

Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Він пояснив, що російська сторона почала обережне зондування можливості відновлення подачі дніпровської води до півострова через Північно-Кримський канал.

При цьому окупанти, щоб розжалобити українську владу і світову спільноту, використовують як аргумент наслідки екологічної катастрофи, викликаної отруйними викидами заводу "Кримський титан".

За їхніми словами, нестача води для заповнення відстійників призвела до надмірної концентрації кислоти, що стало причиною отруєння околиць.

"Не вдаючись в обговорення російської позиції, зауважимо, що єдиним ефективним заходом для запобігання отруєнню навколо заводу "Кримський титан" є деокупація Криму та повне припинення українською владою діяльності цього заводу", - зазначив Чубаров.

Він додав, що справжньою метою Кремля у цій ситуації є намагання будь-якою ціною і зусиллями наповнити до зими дніпровською водою висохлі до самого дна водосховища Криму.

Нагадаємо, в окупованому Криму РФ намагається знищити театр з більш як 100-річною історією.