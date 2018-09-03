Ryanair здійснив перший рейс в Україну

Сьогодні, 3 вересня, найбільший європейський авіаперевізник, ірландський лоукостер Ryanair, розпочав свою роботу в Україні.

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфораструктури України на офіційній сторінці у Facebook.

В церемонії зустрічі літака взяв участь Міністр інфраструктури України Володимир Омелян та Генеральний директор ДП МА «Бориспіль» Павло Рябікін.

Зазначається, що Україна стала 37-ою країною, в яку здійснює польоти авіакомпанія Ryanair.

Про це також повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на офіційній сторінці у Тwitter.

Ryanair is finally in Ukraine! :) pic.twitter.com/hqmOrceMZS

— Volodymyr Omelyan (@V_Omelyan) 3 сентября 2018 г.

Перший рейс компанії було здійснено за маршрутом Берлін Шенефельд - Київ. Згідно заяв представників найбільшого українського аеропорту, що перебуває у державній власності, рейс зі столиці Німеччини був заповнений на 95%.

Нагадаємо, Ryanair 23 березня 2018 року підписав угоди з українськими аеропортами «Київ» і «Львів». Тоді компанія планувала почати літати з Києва до Барселони (чотири рейси на тиждень), Братислави і Вроцлава (по три), Варшави (чотири), Кракова (три), Познані й Гданська (по два), Вільнюса і Стокгольма (по три), Лондона (п’ять); зі Львова до Кракова (три), Варшави (три), Дюссельдорфа (три), Меммінгена (два) і Лондона (три).

В квітні цього року угорський лоукост-перевізник Wizz Air заявив, що планує відкрити три нові рейси зі столичного аеропорту «Київ» до німецьких міст Франкфурт-на-Майні та Берлін, а також до австрійського Відня.