СБУ засекретила інформацію про замовників у справі Гандзюк

Служба безпеки України засекретила інформацію про перебіг розслідування справи про замах на співробітницю Херсонської міськради Катерину Гандзюк.

Про це повідомляють "Українські Новини".

У відомстві заявили, що розголошення інформації про розслідування може зашкодити слідству і встановленню істини у кримінальному провадженні.

Також зазначено, що СБУ засекретила інформацію про те, чи співпрацює Гандзюк зі слідством, чи давала вона свідчення. А також про те, чи встановлений замовник злочину і чи перевіряють співробітників правоохоронних органів на предмет причетності до злочину.