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СБУ засекретила інформацію про замовників у справі Гандзюк

3 вересня, 2018 - 20:33
Фото Ракурс

Служба безпеки України засекретила інформацію про перебіг розслідування справи про замах на співробітницю Херсонської міськради Катерину Гандзюк.

Про це повідомляють "Українські Новини". 

У відомстві заявили, що розголошення інформації про розслідування може зашкодити слідству і встановленню істини у кримінальному провадженні.

Також зазначено, що СБУ засекретила інформацію про те, чи співпрацює Гандзюк зі слідством, чи давала вона свідчення. А також про те, чи встановлений замовник злочину і чи перевіряють співробітників правоохоронних органів на предмет причетності до злочину.

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