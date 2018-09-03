Смерть Захарченка не скасовує зобов'язань сторін за Мінськими угодами, - МЗС Франції

Убивство голови так званої "ДНР" Олександра Захарченка не скасовує необхідності виконання Мінських домовленостей і проведення зустрічей у "нормандському форматі".

Про це йдеться на сайті МЗС Франції.

"Останні події на сході України навряд чи ставлять під сумнів зобов'язання сторін щодо Мінських домовленостей, а також актуальність зустрічей у нормандському форматі між Німеччиною, Францією, Росією та Україною", - йдеться у повідомленні.

"Саме через те, що може виникнути напруженість, необхідно сумлінно проводити переговори", - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, що ГПУ вирішила закрити справу проти Захарченка.