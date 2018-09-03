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Жан Жорес, французький філософ, історик, викладач, діяч міжнародного соціалістичного руху, борець проти колоніалізму і мілітаризму

Смерть Захарченка не скасовує зобов'язань сторін за Мінськими угодами, - МЗС Франції

3 вересня, 2018 - 18:26
Фото: MN24.com.ua

Убивство голови так званої "ДНР" Олександра Захарченка не скасовує необхідності виконання Мінських домовленостей і проведення зустрічей у "нормандському форматі".

Про це йдеться на сайті МЗС Франції.

"Останні події на сході України навряд чи ставлять під сумнів зобов'язання сторін щодо Мінських домовленостей, а також актуальність зустрічей у нормандському форматі між Німеччиною, Францією, Росією та Україною", - йдеться у повідомленні.

"Саме через те, що може виникнути напруженість, необхідно сумлінно проводити переговори", - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, що ГПУ вирішила закрити справу проти Захарченка.

Джерело: День

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