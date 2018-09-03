Справа "тітушок": Один з обвинувачених уклав угоду зі слідством

Один з обвинувачених у справі про викрадення і катування майданівців у січні-лютому 2014 року — Сергій Чемес — уклав угоду зі слідством і визнав себе винуватим за всіма статтями, які йому інкримінують.

Про це повідомляє "Громадське".

"Йдеться про пособництво у викраденні, катуванні майданівців, перешкоджанні мирним зібранням, а також хуліганство. Чемесу загрожувало до 10 років позбавлення волі", - зазначає видання.

Чемеса засудили до 3 років і 3 місяців позбавлення волі.

Йому зарахують термін відбутий ним в ізоляторі тимчасового тримання. Крім того, на нього розповсюдиться так званий закон Савченко (1 рік за два).

Відповідно, загалом Чемес відбуде під вартою близько 2 місяців.

У прокуратурі розповіли, що чоловік відразу після затримання активно співпрацював зі слідством, давав викривальні покази проти інших фігурантів справи "тітушок".

Зокрема, його покази стали вагомими для встановлення вини Крисіна, Сєрова, Чередника і Хачатряна.

Крім того, у прокуратурі зазначили, що Чемес "безпосередньо не здійснював насильницьких дій стосовно Іваненка та не застосовував зброї до Веремія, а тримав його, поки не підбігли інші "тітушки".

Чемес раніше не був судимим та має на утриманні трьох неповнолітніх дітей.

Укладена угода зобов'язує його надалі співпрацювати зі слідством і надавати викривальні покази.

Під час засідання до Чемеса звернулись потерпілі — Світлана Коротко та Катерина Веремій і попросили його "усвідомити тяжкість скоєного злочину, більше так не чинити та співпрацювати зі слідством".

За даними слідства, Сергій Чемес працював у охоронній фірмі Юрія Крисіна "П'ятий регіон".

У справі щодо Юрія Крисіна оголошена перерва до 12 вересня.

Його захисники звернулися до суду із заявою, щодо слухання справи від початку з підготовчого засідання.

Тепер Крисін - єдиний обвинувачений у справі.

Нагадємо, що Вадима Тітушка оголосили у розшук за скоєння тяжких злочинів.