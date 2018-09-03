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США запропонували Йорданії та Палестині об’єднатися в конфедерацію

3 вересня, 2018 - 13:32
Фото Reuters

Під час переговорів про врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту, представники Білого Дому запропонували лідеру Палестини Махмуду Аббасу створити конфедерацію з Йорданією.

Про це повідомляє ізраїльський канал 10tv.

За словами Аббаса, на переговорах представники США виступили з пропозицією про відмову вирішення конфлікту шляхом створення незалежної арабської держави. Замість цього старший радник Трампа Джаред Кушер і спецпредставник Вашингтона Джейсон Гринблат запропонували створити конфедерацію Палестини з Йорданією зі столицею в Аммані.

Телеканал "Аль-Мадяїн" повідомив, що лідер Палестини заявив про згоду на подібний варіант тільки в тому випадку, якщо Ізраїль також буде входити в цю конфедерацію.

Влада Йорданії відповіла, що Амман як і раніше виступає за створення незалежної арабської держави.

"Створення конфедерації - це питання, яке ми не згодні обговорювати. Наша позиція залишилася незмінною - створення двох держав зі столицею палестинської держави в Єрусалимі", - заявили в Йорданії.

Нагадаємо, США скасували допомогу Палестині у сумі $300 млн.

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