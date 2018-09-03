Суркіс потрапив у звіти фінансових розслідувань ФБР як учасник корупційних дій, - ЗМІ

Прізвище віце-президент УЄФА Григорія Суркіса потрапило в звіти фінансових розслідувань ФБР як учасника корупційних дій.

Про це повідомляє американське видання The Sports Daily.

Суркіс розпочав кар'єру футбольного чиновника разом зі знаменитим, а тепер дещо одіозним, Мішелем Платіні, нагадує видання.

"Григорій Суркіс надав йому велику допомогу в той час, коли Платіні ще тільки балотувався на посаду голови УЄФА. Варто відзначити, що Платіні під час своєї передвиборної кампанії відвідав Київ 15 (!) разів. Таким чином, можна сказати, що Григорій Суркіс фактично спонсорував вибори француза", - йдеться в статті.

Після того, як Платіні очолив УЄФА, Україна і Польща отримали право на проведення Євро-2012, нагадує видання.

"Крім того, консалтинговим фірмам, пов'язаним з Григорієм Суркісом, відразу ж пощастило отримати великі контракти на суму приблизно у 200 мільйонів євро. Причому абсолютно зрозуміло, що фактична вартість виконаних робіт щонайменше була значно менше", - йдеться в повідомленні.

Коли ФБР почало розслідування проти президента ФІФА Йозефа Блаттера і президента УЄФА Мішеля Платіні, обидва пішли у відставку через корупційні скандали, зазначає The Sports Daily.

"Відділ ФБР, який займався цим фінансовим розслідуванням, представив результати своєї роботи з усіма доказами і звітами, а Григорій Суркіс був у списку тих, хто брав участь в корупційних діях", - йдеться в повідомленні.

Александр Чеферін, який замінив Платіні на посаді голови УЄФА, ініціював внутрішнє розслідування.

Видання The Sports Daily, посилаючись на попередні його дані, стверджує, що "Суркіс вчинив велику кількість економічних злочинів".

"За попередніми даними, Платіні та Суркіс привласнили близько 150 мільйонів євро, при тому, що Суркіс витратив лише близько 20 мільйонів євро на передвиборну програму Платіні. Є ще одна важлива деталь, яка підтверджує, що Суркіс, Платіні та Блаттер були дійсно у тісних взаєминах. Очільники УЄФА і ФІФА несподівано вирішили попросити президента України Віктора Януковича і впливового олігарха Ріната Ахметова зробити Суркіса Почесним Президентом Федерації футболу України (ФФУ). Таке рішення дозволило Суркісу працювати у ФІФА і УЄФА без будь-яких проблем", - йдеться в статті.

Автор матеріалу Тед Вінстер прогнозує "сумне майбутнє для Суркіса, якщо внутрішнє розслідування в УЄФА підтвердить інформацію про його можливу причетність до корупції".

"Його не лише звільнять з усіх можливих посад в УЄФА, але навіть можуть позбавити права виїзду до ЄС", - резюмує The Sports Daily.