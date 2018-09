Трамп не бачить необхідності участі Канади у новій угоді щодо НАФТА

Президент США Дональд Трамп не вважає, що існує політична необхідність, щоб Канада залишалася в новій угоді з північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА).

"Немає політичної необхідності того, щоб залишати Канаду в новій угоді з НАФТА. Якщо ми не зможемо досягти справедливої ​​для США угоди, Канада буде виключена", - написав Д.Трамп на своїй сторінці у Тwitter.

There is no political necessity to keep Canada in the new NAFTA deal. If we don’t make a fair deal for the U.S. after decades of abuse, Canada will be out. Congress should not interfere w/ these negotiations or I will simply terminate NAFTA entirely & we will be far better off...