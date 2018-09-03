Трамп не бачить необхідності участі Канади у новій угоді щодо НАФТА

Президент США Дональд Трамп не вважає, що існує політична необхідність, щоб Канада залишалася в новій угоді з північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА).

"Немає політичної необхідності того, щоб залишати Канаду в новій угоді з НАФТА. Якщо ми не зможемо досягти справедливої ​​для США угоди, Канада буде виключена", - написав Д.Трамп на своїй сторінці у Тwitter.

There is no political necessity to keep Canada in the new NAFTA deal. If we don’t make a fair deal for the U.S. after decades of abuse, Canada will be out. Congress should not interfere w/ these negotiations or I will simply terminate NAFTA entirely & we will be far better off...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 сентября 2018 г.

"Конгрес не має втручатися в ці переговори, або ж я просто покладу край НАФТА, і у нас все буде набагато краще", - додав Д.Трамп.

Д.Трамп також назвав НАФТА "однією з найгірших торгових угод" і сказав, що угоду "ніколи не варто підписувати".

"Ми досягнемо нової угоди або повернемося до того, що було до НАФТА", - додав Д.Трамп.

Раніше в Білому домі заявили, що США і Мексика досягли угоди про майбутнє північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА). Домовленості з Канадою на той момент не було досягнуті.

У вівторок до Вашингтона на переговори вирушила глава МЗС Канади Христя Фріланд, до вихідних сторони так і не змогли дійти згоди з НАФТА. В результаті переговори було вирішено продовжити.

Переговори щодо перегляду умов НАФТА були ініційовані Вашингтоном понад рік тому. В останні тижні участь в них брали тільки США і Мексика.