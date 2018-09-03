У Бразилії згорів Національний музей з мільйонами експонатів (відео)

2 вересня в Ріо-де-Жанейро через пожежу згорів Національний музей Бразилії – найстаріша наукова установа країни з мільйонами експонатів, повідомляє телеканал Globo.

За попередньою інформацією, постраждалих у результаті пожежі немає, оскільки вона сталася вже після закриття музею. Велика частина даху будівлі вже обрушилася.

Площа Національного музею Бразилії становить понад 20 тис. кв. метрів, в його колекції було близько 20 млн експонатів.

У музеї знаходилися археологічні артефакти, єгипетські та південноамериканські мумії, предмети побуту та мінерали.