У Каліфорнії стрілянина: 10 поранених, 3 в критичному стані

Стрілянина сталася після гри кістки в загальній зоні комплексу.

Щонайменше 10 осіб отримали поранення після того, як невідомий відкрив вогонь в каліфорнійському місті Сан-Бернардіно. Троє осіб, за даними поліції, перебувають в дуже критичному стані, передає телеканал ABC7. Очевидці повідомили про 15-20 пострілах. В результаті інциденту ніхто не загинув.

