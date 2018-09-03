Ми повинні брати з минулого вогонь, а не попіл.
Жан Жорес, французький філософ, історик, викладач, діяч міжнародного соціалістичного руху, борець проти колоніалізму і мілітаризму

У Каліфорнії стрілянина: 10 поранених, 3 в критичному стані

3 вересня, 2018 - 12:27
Фото Twitter

Стрілянина сталася після гри кістки в загальній зоні комплексу.

Щонайменше 10 осіб отримали поранення після того, як невідомий відкрив вогонь в каліфорнійському місті Сан-Бернардіно. Троє осіб, за даними поліції, перебувають в дуже критичному стані, передає телеканал ABC7. Очевидці повідомили про 15-20 пострілах. В результаті інциденту ніхто не загинув.

#BREAKING At least 10 people injured after shooting at apartment complex in San Bernardino. Some victims in critical condition.

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) 3 сентября 2018 г.

Нагадаємо, нещодавно у ТЦ Флориди сталася стрілянина.

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