У Лівії після заворушень з в'язниці у Тріполі втекли близько 400 ув'язнених

У неділю, 2 вересня, після заворушень у в'язниці на південній околиці лівійської столиці Тріполі втекли близько 400 ув'язнених.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву правоохоронних органів.

За даними поліції, тюремні наглядачі не змогли перешкодити бунту ув'язнених, оскільки побоювалися за власні життя.

Заворушення почалися після того, як ув'язнені дізналися, що поруч із в'язницею тривають зіткнення між конкурентними збройними угрупованнями.

Відзначається, що більшість затриманих у в'язниці були засуджені за звичайні кримінальні злочини або підтримку колишнього керівника країни Муаммара Каддафі, поваленого в 2011 році.

Раніше в Лівії оголосили режим надзвичайного стану в столиці і її околицях через безперервні бойові зіткнення.