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У М'янмі журналістів Reuters засудили до 7 років ув'язнення

3 вересня, 2018 - 10:08
Фото Reuters

Суд М'янми оголосив вирок двом журналістам агенства Reuters, яких звинуватили в розголошенні державної таємниці під час розслідування вбивств мусульман рохінджа в країні.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляє агентство, суд визнав співробітників Reuters винними в отриманні доступу до секретних документів про пересування армії та поліції і засудив до 7 років позбавлення волі.

У свою чергу, головний редактор інформагентства Стівен Адлер заявив, що цей вирок є "кроком назад для демократії" М'янми, і закликав переглянути вирок.

"Сьогодні сумний день для М'янми, журналістів агентства Reuters Ко Ва Лона і До К'я З Оо і для всієї преси", - заявив Адлер.

Наголошується, що 32-річного Ва Лона і 28-річного Сої Оо влади М'янми вважають винними в зборі документів, які стосуються служб безпеки країни, зокрема, намір "підірвати національну безпеку".

Репортери працювали над сюжетом про вбивство 10 мусульман рохінджа під час їхнього конфлікту з владою країни. За матеріалами слідства, секретні документи були передані двома офіцерами поліції в одному з ресторанів столиці М'янми Янгона.

Нагадаємо, ООН заявив, що М'янма продовжує "етнічну чистку" щодо рохінджа.

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