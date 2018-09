У Нью-Йорку закрилася культова газета The Village Voice

Популярна нью-йоркська щотижнева газета The Village Voice закрилася через шістдесят років щотижневого виходу в друк. Про це повідомляє видання The New Yorker.

За повідомленням телеканалу NBC, газета не змогла впоратися з фінансовими труднощами, тому її власник Пітер Барбі ухвалив рішення про закриття видання.

“Це сумний день для The Village Voice і для мільйонів наших читачів”, — йдеться в заяві Барбі.

“Хоча The Village Voice більше не буде друкуватися, ми зробимо надзусилля, щоб наша спадщина продовжувала надихати нові покоління читачів та авторів”, — зазначив він.

За його словами, для цього колишня редакція газети працює над створенням електронного архіву усіх номерів видання.

The Village Voice, яка висвітлювала переважно події культурного життя Нью-Йорка, була заснована в 1955 році. Редакція видання спочатку розташовувалася в невеликій приватній квартирі в районі Грінвіч-Віллідж, в честь якого і був названий тижневик.

Згодом видання перетворилося на одну з найвідоміших нью-йоркських газет, які пишуть про мистецтво і культуру, журналісти якого тричі нагороджувалися Пулітцерівської премією.

Також газета публікувала статті на тему політики та різні журналістські розслідування.

