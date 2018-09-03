У Ріо-де-Жанейро потужна пожежа охопила Національний історичний музей

У Національному історичному музеї з понад 200-річною історією в Ріо-де-Жанейро сталася потужна пожежа, вогонь загрожує колекції з понад 20 мільйонів експонатів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Наразі інформації причини пожежі та потерпілих немає.

За даними агентства, пожежа почалася вже після закриття музею - в неділю, 2 серпня, близько 19:30 (1:30 ночі 3 вересня за Києвом). За попередньою інформацією, в результаті НП ніхто не постраждав. Відзначається, що четверо охоронців, що залишалися на службі, змогли вчасно залишити будівлю.

Площа музею становить понад 20 тис. кв. метрів. Його колекція нараховує близько 20 млн експонатів: археологічні артефакти, єгипетські і південноамериканські мумії і старовини, предмети побуту та мінерали. За попередньою інформацією, всі це втрачено в результаті пожежі.

В даний час з'ясовуються всі обставини події.

У червні Національний музей відзначив свій 200-річний ювілей. Він був відкритий в 1818 році королем Португалії Жуаном VI.