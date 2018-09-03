У справі нацгвардійця Марківа в Італії призначені дати судових засідань, - посол

У справі військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа, обвинуваченого в Італії в убивстві італійського фотожурналіста Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році, призначені дати п'яти судових засідань.

Про це повідомив посол України в Італії Євген Перелигін, передає Інтерфакс-Україна.

"Уже призначено дати п'яти засідань, перше з яких відбудеться 14 вересня, наступне - 28 вересня, ще одне - в жовтні і два - в листопаді", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Є.Перелигін поінформував, що консул регулярно відвідує українця.

"Консул відвідує його на регулярній основі, як тільки є будь-яка можливість і Віталій виявляє своє бажання. Можу сказати, що він тримається. У нього є переконання, що все повинно бути вирішено по справедливості", - розповів дипломат.

Посол також зазначив, що пропозиція української сторони про створення спільної слідчої групи у справі нацгвардейца все ще залишається без позитивної відповіді.

За словами Є.Перелигін, на сьогоднішній день правоохоронні органи Італії не знайшли необхідності для створення спільної слідчої групи.

Дипломат розповів, що італійські слідчі, які ведуть справу В.Марківа, все ще не були на так званому місці злочину.

Як повідомлялося, український військовослужбовець В.Марков був затриманий в Італії 30 червня 2017 року за підозрою у вбивстві італійського фотожурналіста А.Роккеллі поблизу м.Слов'янськ Донецької області в травні 2014 року. Українець знаходиться в італійському г.Павіа.

В кінці лютого 2018 року заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив, що Україна не має претензій до розслідування справи В.Марківа, але розраховує на об'єктивність італійської сторони в цьому питанні і згоду створити спільну слідчу групу.

6 липня відбулося перше судове засідання, на якому до справи долучили цивільний позов союзу італійських журналістів до держави Україна.