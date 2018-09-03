У Вірменії призначили позачергові парламентські вибори

Позачергові парламентські вибори в Вірменії мають відбутися в травні або червні 2019 року, заявив прем'єр-міністр республіки Нікол Пашинян.

"Максимум, в травні або в перші десять днів червня в Вірменії мають відбутися позачергові парламентські вибори", - сказав Н.Пашинян в прямому ефірі на своїй сторінці в Facebook, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, триває робота над зміною Конституції, в результаті чого парламент може бути розпущений без відставки діючого прем'єра.

"Відповідно до сьогоднішньої Конституції, для розпуску парламенту чинний прем'єр має піти у відставку, після чого парламент два рази протягом двох тижнів не обере нового прем'єра. Але сьогоднішня ситуація така, що громадяни Вірменії хочуть гарантій того, що вони не будуть змушені знову здійснити революцію. Ми маємо бути впевнені, мати гарантії, що спроб антинародних дій не буде", - зазначив Н.Пашінян.

За його словами, проект нової Конституції незабаром буде відправлений на розгляд парламенту, після чого почнуться політичні консультації.

На мітингу 17 серпня Н.Пашинян заявив про намір змінити Конституцію країни, щоб залишитися на чолі уряду перед достроковими парламентськими виборами.

"У Вірменії мають відбутися дострокові вибори. З огляду на нинішні конституційні можливості, для їх проведення я повинен піти у відставку і парламент (...) буде розпущений і повинні відбутися позачергові парламентські вибори", - сказав Н.Пашинян.

"У нинішній ситуації деякі сили почали думати наступному чином: "ось він піде у відставку, і ми таємно виберемо прем'єр-міністра". Ці люди продовжують не розуміти, що відбувається у Вірменії, і тому, що вони не розуміють цього, ми внесемо конституційні поправки", - сказав глава уряду Вірменії на центральній площі в Єревані.