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Українські легкоатлетки перемогли на турнірі в Падуї

3 вересня, 2018 - 14:20
Фото ФЛАУ

Наталія Прищепа й Анна Плотіцина стали переможницями міжнародного легкоатлетичного турніру у Падуї.

Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.

Дворазова чемпіонка Європи з бігу на 800 метрів Наталія Прищепа не мала собі рівних і в Італії. Дистанцію вона подолала за 2.00,37 хв.

Анна Плотіцина попри надскладний для себе рік і травми зуміла перемогти і показати найкращий результат нинішнього сезону – 13,13 с.

Катерина Табашник з третьої спроби подолала 1,95 метрів і посіла друге місце у секторі для стрибків у висоту. Такий же результат у Марії Ласіцкене, яка виступає під нейтральним прапором, проте показаний у першій спробі. А отже, саме вона і стала переможницею змагань. Трійку найсильніших замкнула Юлія Левченко – 1,93 м.

Нагадаємо, раніше українська легкоатлетка здобула срібло у фіналі "Діамантової ліги".

Джерело: День

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