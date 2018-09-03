"Укроборонпром" заявляє про спробу рейдерів захопити завод "Квант"

ДК "Укроборонпром" звернувся до правоохоронних органів щодо припинення рейдерського захоплення АТ "Завод "Квант".

Про це йдеться на сайті Укроборонпрому.

"ДК "Укроборонпром" звернувся до правоохоронних органів щодо припинення рейдерського захоплення АТ "Завод "Квант". Ми переконані, що наразі відбувається спланована акція із блокування підприємства та примусового доведення його до банкрутства особами, які називають себе "власниками підприємства". Сьогодні, 3 вересня, ситуація із недопущенням керівництва повторилась. Більше того, з'явився новий фігурант рейдерського захоплення – Михайло Золоторьов. Ця особа представляється директором ТОВ "Завод "Квант" і заявляє право власності на усе майно АТ "Завод "Квант", - йдеться у повідомленні.

"Укроборонпром" інформує, що громадянина Золоторьова призначено на посаду у ТОВ "Завод "Квант" 31 серпня 2018 року, аби якомога швидше завершити рейдерську схему. "Статутний капітал цієї фірми... сягає 869 гривень, а основною її діяльністю вказано надання в оренду нерухомого майна. ДК "Укроборонпром" наголошує, що задіє усі законні заходи для захисту інтересів держави.

У повідомленні також йдеться, що 1 вересня видання "Дзеркало тижня" опублікувало викривлену інформацію щодо діяльності ВАТ "Завод "Квант", підписану псевдонімом "Дмитрий Менделеєв". Прес-служба "Укроборонпрому" повідомляє, що чимало тверджень статті суперечать дійсності. Приміром, наведені "Дзеркалом тижня" радіолокаційні станції не виробляються підприємством "Завод" "Квант". Натомість Алла Зубкова, названа автором "керівником" "Заводу "Квант" насправді є ліквідатором-арбітражним керуючим. Адже Постановою арбітражного суду м. Києва від 27.03.1998 у справі №15/80 "Завод "Квант" визнано банкрутом. Щодо нього введена процедура ліквідації. Саме в такому стані "Завод "Квант" увійшов до складу "Укроборонпрому" у 2011 році. З огляду на правові колізії Держава Україна, яка володіє близько 75% акцій, довгий час не могла чинити вплив на діяльність Зубкової. Але наразі маємо підстави вважати її дії рейдерським захопленням стратегічного підприємства", йдеться у повідомленні.

Наголошується також, що діяльність Зубкової полягає виключно у здачі в оренду приміщень підприємства, блокуванні заходів щодо відновлення виробництва та забороні допуску аудиторів і ревізійних органів.

Аби відновити контроль над підприємством, "Укроборонпром" дійшов до Вищого господарського суду України, який постановою від 24.02.2016 у справі №15/80 припинив провадження у справі про банкрутство "Заводу "Квант". Проте, Зубкова в порушення вимог Закону "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не скликала загальні збори акціонерів і не забезпечила обрання керівника. І таким чином всупереч вимогам законодавства продовжувала керувати підприємством.

Лише після відповідного рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Укроборонпром" домігся передачі обліку акцій до депозитарної установи, провівши 9 серпня 2018 року позачергові загальні збори акціонерів.

На зборах замість ліквідатора Зубкової обрано повноправного директора заводу і визначено нові склади наглядової ради та ревізійної комісії. " Наголошуємо, що "Завод "Квант" не планується ліквідовувати або приватизувати. На підприємстві буде проведено інвентаризацію активів, аудит діяльності та аналіз стану виробництва. Водночас невідомі особи, які діють від імені приватних охоронних компаній, вже кілька днів поспіль не допускають на підприємство законно обране керівництво. Відповідне кримінальне провадження із цього приводу зареєстровано". В Укроборонпромі вважають дії Золоторьова спробою рейдерського захоплення АТ "Завод "Квант", що чиниться в інтересах ОПГ, яке, можливо, представляє і Алла Зубкова.