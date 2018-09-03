В Афганістані сили НАТО очолив американський генерал Міллер

Американський генерал Скотт Міллер очолив командування силами НАТО в Афганістані.

Це сталося в час, коли Вашингтон має проблеми в реалізації свого плану – змусити талібів до мирних переговорів із урядом у Кабулі, пише Радіо Свобода.

«Для того, щоб бути успішними, ми повинні постійно навчатися та пристосовуватися до ворога та навколишнього середовища», – наголосив Міллер 2 вересня на церемонії зміни командування в штаб-квартирі місії НАТО «Рішуча підтримка».

Сполучені Штати посилили тиск на рух «Талібан», збільшивши інтенсивність авіаударів, а також посилили підтримку урядових сил Афганістану, але наразі немає чітких ознак успішності цієї діяльності. Бойовики продовжують атакувати державні та військові цілі, число жертв серед цивільного населення перебуває на рекордному рівні.

Талібам не вдалося захопити жодних великих міст, але вони контролюють великі території в сільській місцевості.